2018-12-27T08:39:32+03:00
Происшествия

Два астраханца за взятку пытались получить корочки о курсах вождения

Под суд пойдет и директор автошколы
Екатерина МАЛИНИНА
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Всех троих будут судить по 204 статье УК РФВсех троих будут судить по 204 статье УК РФФото: Андрей МИРЕЙКО
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Сейчас, чтобы получить права нужно отучиться 2,5 месяца. Выучить теорию, откатать часы в «городе» и на площадке. Правительство ужесточило требования для водительских курсов, чтобы ученики выходили более подготовленными. Но не всех это устроило. Два друга астраханца уже умели водить и считали автошколу потерей времени. Поэтому просто решили заплатить директору, чтобы получить нужные корочки. Руководство оценило документ в 11 тысяч рублей.

В итоге у мужчин на руках оказалось свидетельство об окончании, а у владельца – 22 тысячи рублей.

В отношении взяткодателей возбудили уголовное дело по статье «коммерческий подкуп», а в отношении директора "незаконное получение подкупа". Всех троих ждет суд и уголовное наказание.

- Расследование уголовных дел продолжается, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

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