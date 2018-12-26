В Волгоградском областном наркодиспансере сменили главврача

26 Дек. 23:02 2018-12-26T23:02:17+03:00

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В здравоохранении кадры решают все. А в каждом конкретном учреждении все зависит от главного врача, поэтому, если в поликлинике или больнице хотят изменить положение дел, обычно меняют руководителя. Сегодня, вот сменили главного врача в Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, по предложению экспертного совета главврачом областного наркодиспансера назначена Лариса Бубнова. Она сменила на должности Лиану Орешкину.

В региональном ведомстве рассказали, что Лариса Бубнова - человек в этой сфере не новый, она долгие годы работала в учреждении заместителем главного врача по медицинской части, а затем врачом психиатром-наркологом.

И первое, что ей поручили сделать на новой должности - навести порядок в финансово-хозяйственной деятельности, устранить кадровый дефицит и принять меры по улучшению материально-технического состояния.