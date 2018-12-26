2018-12-26T23:02:17+03:00
Общество

В Волгоградском областном наркодиспансере сменили главврача

Руководителем назначили Ларису Бубнову
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В здравоохранении кадры решают все. А в каждом конкретном учреждении все зависит от главного врача, поэтому, если в поликлинике или больнице хотят изменить положение дел, обычно меняют руководителя. Сегодня, вот сменили главного врача в Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, по предложению экспертного совета главврачом областного наркодиспансера назначена Лариса Бубнова. Она сменила на должности Лиану Орешкину.

В региональном ведомстве рассказали, что Лариса Бубнова - человек в этой сфере не новый, она долгие годы работала в учреждении заместителем главного врача по медицинской части, а затем врачом психиатром-наркологом.

И первое, что ей поручили сделать на новой должности - навести порядок в финансово-хозяйственной деятельности, устранить кадровый дефицит и принять меры по улучшению материально-технического состояния.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во всероссийский ТОП-500 попали 11 волгоградских колледжей и техникумов
В 2019-м в Волгограде отремонтируют улицы Тимирязева и Мещерякова
В Волгограде с нового года подорожает проезд в маршрутках №4 и 36
С улиц Волгограда за сутки убрали 800 кубов снега
Волжан приглашают встретить Новый год в кругу друзей на площади
Волгоградцев зовут на предновогоднюю сельхозярмарку
В Волгоградской области в 2018 году капитально отремонтировали 369 домов
В новогодние праздники волгоградские электрички будут ездить по расписанию выходного дня
В Волгограде мебельщик-аферист обманул женщину на 150 тысяч рублей
Трассу Сызрань-Саратов-Волгоград открыли для фур после расчистки от снега
Несколько участков трассы в Камышинском районе завалило снегом
Директор фирмы в Волгограде уклонился от уплаты 14 миллионов налогов
Волгоград попал в пятерку аутсайдеров в рейтинге самых неэффективно управляемых городов России
Новое колесо обозрения в Волжском запустят в январе 2019
Tele2 переходит на налоговый мониторинг
Под Астраханью егерь нечаянно убил директора турбазы
В Волгограде осудят семью, торговавшую синтетическими наркотиками
Под Волгоградом двое приятелей в подвале дома устроили лабораторию по производству наркотиков
На севере Волгограда «Приора» протаранила фуру на встречке
Трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград» закрыли для фур