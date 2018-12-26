Во всероссийский ТОП-500 попали 11 волгоградских колледжей и техникумов

26 Дек. 22:53 2018-12-26T22:53:06+03:00

Оценивали, как в этих организациях готовят рабочие кадры

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Московский центр непрерывного математического образования по заказу Министерства просвещения РФ оценил, как в России техникумы и колледжи готовят рабочие кадры для нашей экономики. По итогам оценок составили рейтинг лучших. В этот ТОП-500 попали 11 образовательных организаций Волгоградской области.

Что оценивали? Во-первых, насколько востребованных с учётом региональной специфики и работодателей специалистов готовят в том или ином заведении. Во-вторых, наличие современной инфраструктуры. В-третьих, как освоили в заведении формат чемпионатного движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Как отмечают в региональном управлении образования, волгоградские студенты показывают очень высокие результаты на конкурсах профмастерства, отсюда и такие хорошие показатели у наших колледжей и техникумов в данном рейтинге. Так, на национальном финале чемпионата "Абилимпикс" наши ребята завоевали шесть медалей – золотых, серебряных и бронзовых, а 12 участников всероссийского этапа соревнований "Молодые профессионалы" ("WorldSkills Russia") вошли в десятку сильнейших конкурсантов страны.

Итак, в ТОП-500 попали:

Волгоградский колледж управления и новых технологий

Волжский политехнический техникум

Волгоградский политехнический колледж имени В.И Вернадского

Волгоградский технологический колледж

Волгоградский энергетический колледж

Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства

Волгоградский медико-экологический техникум

Волгоградский медицинский колледж

два вуза и филиал: Волжский институт экономики, педагогики и права; Волгоградский государственный медицинский университет и Волгоградский техникум железнодорожного транспорта (филиал РГУПС).