2018-12-26T19:54:40+03:00
Общество

В 2019-м в Волгограде отремонтируют улицы Тимирязева и Мещерякова

К 2024-му году в городе 85% дорог должны соответствовать нормативам
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волгоградской области успешно реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За два года в регионе только в рамках этой программы отремонтировали 209 километров дорог. Плюс смонтировали 77 километров освещения вдоль дорог, установили 4268 дорожных знаков и 36 новых светофоров, обустроили 108 остановочных павильонов.

Планы на 2019-2024 годы не менее «наполеоновские»: привести 85% дорог в Волгограде и Волжском в нормативное состояние.

На заседании Общественного совета при региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства обсудили, какие дорожные объекты войдут в перечень на обновление. Изучив список, общественники добавили в него улицы Тимирязева и Мещерякова. В этих планах есть и ремонт дороги по дамбе Волжской ГЭС и очередной этап строительства мостового перехода через Волгу, и транспортно-пересадочного узла на улице Балонина.

В общей сложности, в Волгоградской области в рамках федерального проекта к 2024 году намерены обновить 1887 километров опорной сети региональных дорог.

Список улиц, планируемых к ремонту, можно найти на сайте Облкомдортранса в разделе «Иная информация/ Безопасные и качественные дороги/ Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде с нового года подорожает проезд в маршрутках №4 и 36
С улиц Волгограда за сутки убрали 800 кубов снега
Волжан приглашают встретить Новый год в кругу друзей на площади
Волгоградцев зовут на предновогоднюю сельхозярмарку
В Волгоградской области в 2018 году капитально отремонтировали 369 домов
В новогодние праздники волгоградские электрички будут ездить по расписанию выходного дня
В Волгограде мебельщик-аферист обманул женщину на 150 тысяч рублей
Трассу Сызрань-Саратов-Волгоград открыли для фур после расчистки от снега
Несколько участков трассы в Камышинском районе завалило снегом
Директор фирмы в Волгограде уклонился от уплаты 14 миллионов налогов
Волгоград попал в пятерку аутсайдеров в рейтинге самых неэффективно управляемых городов России
Новое колесо обозрения в Волжском запустят в январе 2019
Tele2 переходит на налоговый мониторинг
Под Астраханью егерь нечаянно убил директора турбазы
В Волгограде осудят семью, торговавшую синтетическими наркотиками
Под Волгоградом двое приятелей в подвале дома устроили лабораторию по производству наркотиков
На севере Волгограда «Приора» протаранила фуру на встречке
Трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград» закрыли для фур