В 2019-м в Волгограде отремонтируют улицы Тимирязева и Мещерякова

СЕГОДНЯ 19:54 2018-12-26T19:54:40+03:00

К 2024-му году в городе 85% дорог должны соответствовать нормативам

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В Волгоградской области успешно реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За два года в регионе только в рамках этой программы отремонтировали 209 километров дорог. Плюс смонтировали 77 километров освещения вдоль дорог, установили 4268 дорожных знаков и 36 новых светофоров, обустроили 108 остановочных павильонов.

Планы на 2019-2024 годы не менее «наполеоновские»: привести 85% дорог в Волгограде и Волжском в нормативное состояние.

На заседании Общественного совета при региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства обсудили, какие дорожные объекты войдут в перечень на обновление. Изучив список, общественники добавили в него улицы Тимирязева и Мещерякова. В этих планах есть и ремонт дороги по дамбе Волжской ГЭС и очередной этап строительства мостового перехода через Волгу, и транспортно-пересадочного узла на улице Балонина.

В общей сложности, в Волгоградской области в рамках федерального проекта к 2024 году намерены обновить 1887 километров опорной сети региональных дорог.

Список улиц, планируемых к ремонту, можно найти на сайте Облкомдортранса в разделе «Иная информация/ Безопасные и качественные дороги/ Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».