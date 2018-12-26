2018-12-26T18:07:34+03:00
Общество

С улиц Волгограда за сутки убрали 800 кубов снега

Синоптики обещают похолодание и повторный снегопад
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Волгоград так замело, что дорожные службы разгребают снег уже сутки. После того, как спецтехника засыпала дороги города реагентами, снежная корка превратилась в кашу. Поэтому следом на улицы вышли 95 специализированных машин, которые сгребали и вывозили снежные валы за город. Помогали водителям спецтехники около 100 дорожных рабочих.

- В первую очередь очистили магистрали, по которым ездит общественный транспорт, затем перешли на второстепенные улицы. На данный момент очищены улицы Лимоновая, Лермонтова, Еременко, Ополченская, Землячки, Казахская, Кирова, Университетский проспект, проспекты Героев Сталинграда и Ленина, рокадная дорога и другие, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии. - Расчистка дорожного полотна продолжается и в эти часы. В уборке задействованы погрузчики, самосвалы, трактор-щетки.

А прогноз синоптиков не радостный: снег будет сыпать и дальше. По данным волгоградского ЦГМС, в ночь на 27 декабря столбик термометра опустится до 3-5 градусов мороза. Ветер усилится до 15 метров в секунду, и вероятнее всего опять пойдет снег. Поэтому дорожно - коммунальные службы остаются в режиме повышенной готовности, ночью на улицах будет дежурить 75 единиц спецтехники, в том числе свыше 55 комбинированных дорожных машин.

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