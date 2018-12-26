Волгоградцев зовут на предновогоднюю сельхозярмарку

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-26T16:05:38+03:00

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Если вы еще не купили продукты для новогоднего стола, то вам просто необходимо заглянуть на сельскохозяйственную ярмарку под названием «Дары земли волгоградской». На этой ярмарке волгоградцы и гости города смогут купить мясную, рыбную, молочную продукцию, а также сыры, овощи, растительное масло, грибы и соленья и кондитерские изделия - в общем, все что для празднования надо. И все эта продукция прямо от местных товаропроизводителей к вашему столу (цены вас приятно удивят).

Пройдет ярмарка 28 декабря с 10.00 до 15.00 на территории Волгоградского государственного аграрного университета.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в ярмарке примут участие 30 предприятий региона.

В облпромторге говорят, что в последние годы ярмарки стали очень востребованы в Волгограде. В 2018-м в области их провели более 390. Для местных производителей это не только хорошая возможность зарекомендовать себя, но и найти новые рынки сбыта, так как они участвуют и в ярмарках за пределами региона. Только в этом году 40 волгоградских товаропроизводителей стали участниками 14 московских ярмарок.