Волгоградцев зовут на предновогоднюю сельхозярмарку
Если вы еще не купили продукты для новогоднего стола, то вам просто необходимо заглянуть на сельскохозяйственную ярмарку под названием «Дары земли волгоградской». На этой ярмарке волгоградцы и гости города смогут купить мясную, рыбную, молочную продукцию, а также сыры, овощи, растительное масло, грибы и соленья и кондитерские изделия - в общем, все что для празднования надо. И все эта продукция прямо от местных товаропроизводителей к вашему столу (цены вас приятно удивят).
Пройдет ярмарка 28 декабря с 10.00 до 15.00 на территории Волгоградского государственного аграрного университета.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в ярмарке примут участие 30 предприятий региона.
В облпромторге говорят, что в последние годы ярмарки стали очень востребованы в Волгограде. В 2018-м в области их провели более 390. Для местных производителей это не только хорошая возможность зарекомендовать себя, но и найти новые рынки сбыта, так как они участвуют и в ярмарках за пределами региона. Только в этом году 40 волгоградских товаропроизводителей стали участниками 14 московских ярмарок.