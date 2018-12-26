В Волгоградской области в 2018 году капитально отремонтировали 369 домов

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-26T15:59:25+03:00

А в период с 2014 по 2017 года обновились 858 многоэтажек

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Программа капремонта многоквартирных домов в Волгоградской области набирает обороты: только в уходящем году фонд привел в порядок 369 многоэтажек. Еще 200 объектов вот-вот находятся на стадии сдачи.

В канун Нового года регоператор порадует жильцов девяти домов в Михайловке. Специальная комиссия уже оценила работу подрядчика – она их удовлетворила.

- Привели в порядок кровли, фасады, обновили внутридомовые инженерные сети. Так, дома на улице Мичурина, 9 и Некрасова, 12 были отремонтированы комплексно: от кровли до фундамента. Дом 34а на улице Республиканской вошел в программу по замене лифта — это единственная девятиэтажка в городе. Необходимость в замене оборудования возникла из-за изношенности старого подъемника, - отчитываются в областной администрации.

На 2019 года запланировали ремонт еще 275 многоэтажек, но цифру регоператор может скорректировать.