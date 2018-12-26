2018-12-26T15:59:25+03:00
Общество

В Волгоградской области в 2018 году капитально отремонтировали 369 домов

А в период с 2014 по 2017 года обновились 858 многоэтажек
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Программа капремонта многоквартирных домов в Волгоградской области набирает обороты: только в уходящем году фонд привел в порядок 369 многоэтажек. Еще 200 объектов вот-вот находятся на стадии сдачи.

В канун Нового года регоператор порадует жильцов девяти домов в Михайловке. Специальная комиссия уже оценила работу подрядчика – она их удовлетворила.

- Привели в порядок кровли, фасады, обновили внутридомовые инженерные сети. Так, дома на улице Мичурина, 9 и Некрасова, 12 были отремонтированы комплексно: от кровли до фундамента. Дом 34а на улице Республиканской вошел в программу по замене лифта — это единственная девятиэтажка в городе. Необходимость в замене оборудования возникла из-за изношенности старого подъемника, - отчитываются в областной администрации.

На 2019 года запланировали ремонт еще 275 многоэтажек, но цифру регоператор может скорректировать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде с нового года подорожает проезд в маршрутках №4 и 36
С улиц Волгограда за сутки убрали 800 кубов снега
Волжан приглашают встретить Новый год в кругу друзей на площади
Волгоградцев зовут на предновогоднюю сельхозярмарку
В новогодние праздники волгоградские электрички будут ездить по расписанию выходного дня
В Волгограде мебельщик-аферист обманул женщину на 150 тысяч рублей
Трассу Сызрань-Саратов-Волгоград открыли для фур после расчистки от снега
Несколько участков трассы в Камышинском районе завалило снегом
Директор фирмы в Волгограде уклонился от уплаты 14 миллионов налогов
Волгоград попал в пятерку аутсайдеров в рейтинге самых неэффективно управляемых городов России
Новое колесо обозрения в Волжском запустят в январе 2019
Tele2 переходит на налоговый мониторинг
Под Астраханью егерь нечаянно убил директора турбазы
В Волгограде осудят семью, торговавшую синтетическими наркотиками
Под Волгоградом двое приятелей в подвале дома устроили лабораторию по производству наркотиков
На севере Волгограда «Приора» протаранила фуру на встречке
Трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград» закрыли для фур