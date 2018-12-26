2018-12-26T15:30:22+03:00
Общество

В новогодние праздники волгоградские электрички будут ездить по расписанию выходного дня

«Праздничный график» будет действовать с 31 декабря 2018-го по 8 января 2019-го
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Обратите внимание: 29 декабря электрички будут ходить по расписанию рабочего дня.Обратите внимание: 29 декабря электрички будут ходить по расписанию рабочего дня.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Суббота, 29 декабря, станет последним рабочим днем в этом году, после чего волгоградцы отправятся на новогодние каникулы. Многие на эти дни планируют всевозможные поездки, поэтому перевозчикам уж точно будет не до отдыха. Железнодорожники уже подготовились к напряженной работе и сообщают, что 29 декабря волгоградские электрички будут ездить по графику рабочего дня.

- А вот с 31 декабря 2018-го по 8 января 2019-го движение пригородных поездов будет организовано по расписанию «выходного дня», - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе Привжд.

И еще одно изменение: железнодорожники по просьбам волгоградцев на 8 января назначили дополнительные поезда, которые будут курсировать по маршруту Качалино – Петров Вал - Качалино.

В частности, добавятся:

- электричка № 6809 Качалино – Петров Вал (отправление с Качалино в 8.44, прибытие на станцию Петров Вал в 10.57);

и электричка № 6806 Петров Вал – Качалино (отправление со станции Петров Вал в 14.52, прибытие на конечную станцию Качалино в 17.02).

Сотрудники Привжд просят пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", информационных стендах билетных касс, а также через мобильное приложение "Пригород" и на сайте компании АО "Волгоградтранспригород".

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