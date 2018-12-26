2018-12-26T15:18:05+03:00
Происшествия

В Волгограде мебельщик-аферист обманул женщину на 150 тысяч рублей

Волгоградка нашла работника через сайт бесплатных объявлений
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина ответит за мошенничество перед законом.Мужчина ответит за мошенничество перед законом.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Объявление об услугах 28-летнего мебельщика жительница Ворошиловского района увидела в интернете. Женщина созвонилась с мужчиной и рассказала, что хочет обновить мебель. Она подробно рассказала, о какой обстановке мечтает. Мебельщик заверил, что сделает все быстро и качественно: за его плечами не одна обставленная квартира. И волгоградка поверила. Она отдала мастеру 150 тысяч рублей предоплаты и стала ждать. Ждала не один месяц. Вскоре молодой человек перестал отвечать на звонки.

Когда женщина поняла, что мебели она так и не увидит, пошла в полицию. Волгоградца нашли. 28-летний парень нигде не работает и мебель делать совсем не умеет. Он решил просто легко заработать.

Сейчас подозреваемого арестовали. В отношении него побудили уголовное дело по статье мошенничество. Кстати, женщина оказалась не единственной пострадавшей. Таким же образом он обманул еще пять человек. Возможно, их было больше. Сумма ущерба еще уточняется.

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