Трассу Сызрань-Саратов-Волгоград открыли для фур после расчистки от снега

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-26T15:01:58+03:00

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К трем часам дня 26 декабря снегопад в Волгоградской области практически прекратился, и трассу Сызрань-Саратов-Волгоград наконец-то смогли расчистить для движения машин. Как сообщили «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, ссылаясь на своих саратовских коллег, к 15.00 по федеральной дороге в данном направлении сняли ограничение для фур.

По трассам Волгоградской области на данный момент движение обеспечено в штатном режиме.

- Снег почти прекратился, но дует сильный ветер, поэтому дорожники продолжают нести дежурство в усиленном режиме, - уточняют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Сейчас на автодорге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Волгоградской области работает 22 единицы дорожной техники. Автодорогу Р-22 «Каспий», которую также сутки заметало снегом, чистят 36 специализированных дорожных машин.

Напомним, к утру 26 декабря снег буквально завалил Поволжье, да так, что движение машин по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в пределах Саратовского и Красноармейского районов Саратовской области (с 325 по 375 километр) просто остановилось. На расчистку кинули 60 спецмашин, но справиться с заносами они смогли только, когда осадки поутихли.