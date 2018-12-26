Несколько участков трассы в Камышинском районе завалило снегом

СЕГОДНЯ 14:06 2018-12-26T14:12:45+03:00

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Если в Волгограде снегопад уже утих, то в области еще бушуют метели. На всех федералььных трассах – наметы. Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, самая непростая обстановка сложилась на автодороге «Сызрань-Саратов–Волгоград». В Камышинском районе невозможно проехать около поселков Антиповка, Умет, Белогорки. Чтобы не застрять в снегу и не пополнять затор, водителей просят объезжать опасные места. Самой удобной будет трасса «Камышин-Ольховка-Иловля».

Кстати, проблемы с проездом не только в Волгоградской области. Для большегрузов закрыли участок возле села Красноармейск в Саратовской области (с 325 по 375 километр). Остальным водителям также не рекомендуют пока отправляться в путь.

На Саратовской трассе патрулируют 9 экипажеq ДПС. Они следят за порядком, помогают тем, кто в этом нуждается. Если ваша машина попала в ЧП, сообщите о нем по номеру "101".