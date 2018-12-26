Директор фирмы в Волгограде уклонился от уплаты 14 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-26T14:01:41+03:00

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Советский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в сфере налогового мошенничества. 66-летний директор одной из местных фирм за пару лет умудрился скрыть 14 миллионов рублей, которые должны были пойти в казну. Его обвиняют по двум статьям УК – «уклонение от уплаты налогов в крупном размере» и «сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере».

- Обвиняемый в период с 2015 по 2017 год уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в декларации заведомо ложных сведений о приобретении металлического лома у шести юридических лиц. На самом деле закупка товара осуществлялась у граждан без включения в стоимость налога на добавленную стоимость, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Но и это не все: когда налоговики пытались взыскать 5 миллионов рублей со счета фирмы, а эти средства имелись, директор успел вывести в подконтрольную фирму 2,7 миллионов. Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области провели тщательное расследование, прокуратура утвердила обвинение. Вину свою он полностью признал. Он находится в ожидании вердикта.