Волгоград попал в пятерку аутсайдеров в рейтинге самых неэффективно управляемых городов России

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-26T13:06:18+03:00

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Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило очередной рейтинг эффективности управления самых крупных городов России за период с апреля по декабрь 2018 года. Эксперты оценивали два направления - политико-управленческий и социально-экономический.

Радует, что по сравнению с прошлым годом Волгоград улучшил свои позиции – поднялся с последнего 92 места на 89-е.

- Городские выборы в сентябре прошли успешно для действующей власти, но качественного улучшения ситуации в Волгограде не наблюдается, - говорят специалисты. - Хотя в случае Волгограда это все-таки позволяет с оптимизмом оценить потенциал городской власти там, где проходили выборы или кадровые ротации.

Однако город-герой все равно остался в пятерке аутсайдеров. По данным исследования, наихудшим оказался показатель в социально-экономическом блоке. В целом не так все плохо с дорожной ситуацией – власти, как могут, решают проблему.

Перые строчки в этом списке по-прежнему занимают Тюмень, Казань, Салехард, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск. Тут отмечается самая качественная работа городских властей по всем направлениям.