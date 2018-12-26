2018-12-26T11:57:21+03:00
Общество

Tele2 переходит на налоговый мониторинг

Новая форма взаимодействия с ФНС в три раза сократит объем проверок
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Оператор мобильной связи Tele2 присоединяется к системе налогового мониторинга с 1 января 2019 года. Переход на новую форму взаимодействия с ФНС в три раза сократит объем налоговых проверок и позволит снизить объем предоставляемых в контролирующий орган документов в десять раз.

Налоговый мониторинг – это новая форма налогового контроля. Она заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие: система обеспечивает удаленный доступ к информационным платформам налогоплательщика и его налоговой отчетности. Такой способ предоставления данных позволяет оперативно согласовывать подходы к налогообложению и консультироваться о совершенных и планируемых сделках.

Новая система контроля позволяет проверять только те операции, которые потенциально могут быть рискованными. Также формат позволит снизить количество налоговых споров и повысить вероятность досудебного урегулирования вопросов.

Также компания внедряет единую платформу «Витрина данных» - учетную запись с удаленным доступом к данным оператора для сотрудников налоговой службы. Представители инспекции в режиме онлайн смогут просмотреть налоговую отчетность и образцы первичных документов компании. А налогоплательщик будет получать запросы от контролирующего органа и оперативно отвечать на них. Новый формат взаимодействия поможет оптимизировать затраты на налоговое администрирование.

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