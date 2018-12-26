Под Астраханью егерь нечаянно убил директора турбазы

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-26T11:46:47+03:00

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ЧП произошло еще в сентябре 2018 года. Время самое «богатое» и «активное» для турбаз, которые специализируются на рыбной ловле и охоте. В один из таких дней директор турбазы в Камызякском районе заметил своего егеря пьяным. Сотрудник с трудом стоял на ногах, хотя дел было невпроворот. Начальник отчитал астраханца. Тот же в ответ замахнулся на шефа рукой и ударил по лицу. Мужчина не ожидал такой реакции от подчиненного. От удара он упал и ударился затылком о тротуарную плитку.

Очевидцы тут же вызвали «скорую», которая отвезла пострадавшего в больницу. Врачи пять дней боролись за жизнь пациента. Но он не выжил – травма была слишком серьезной.

В отношении егеря возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Прокурор подписал обвинительное заключение. Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, уголовное дело передали в суд.