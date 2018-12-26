В Волгограде осудят семью, торговавшую синтетическими наркотиками

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-26T11:30:54+03:00

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В ближайшее время Красноармейский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении семейства наркоторговцев. Обвинительное заключение прокуратура утвердила и подписала.

Банду поймали в феврале 2018 года. 49-летняя мать, ее 59-летний сожитель и двое взрослых детей – 28-летняя дочь и 19-летний сын – занимались распространением синтетических веществ. Как установили следователи УМВД по Волгограду, они получали информацию о местонахождении товара по интернету. За пакетами ездили в Воронежскую и Московскую области. Оттуда наркотики привозили в город-герой, делали раскладку в тайники и торговали.

- После задержания при обыске в квартире у них было обнаружено и изъято более 1,6 кило приготовленных к сбыту сильнодействующих синтетических наркотиков. Вину в содеянном участники преступной группы полностью признали. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Всем четверым грозит минимум по двадцать лет тюрьмы. Не исключено, что главу банды посадят пожизненно.