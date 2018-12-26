Под Волгоградом двое приятелей в подвале дома устроили лабораторию по производству наркотиков

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-26T10:58:07+03:00

Каждый из них может получить по 20 лет тюрьмы

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Во все тяжкие бросились двое жителей Волгоградской области – 31-летний мужчина из Ленинского района и его 40-летний приятель из Светлоярского. Сообщники устроили в подвале частного дома целую лабораторию по производству марихуаны.

Сотрудники региональных подразделений по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД вычислили незаконную деятельность и задержали преступников с поличным.

- Помещения были оборудованы специальными приспособлениями, освещением и вентиляцией для выращивания растения конопли и дальнейшей ее переработки. В результате обысков полицейские обнаружили и в совокупности у обоих подозреваемых изъяли более 3 кило. приготовленной к сбыту марихуаны, около 2 кило. семян конопли, приспособления приготовления наркотиков, удобрения и более 140 тысяч рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

Мужчинам инкриминируют сразу две статьи УК РФ - незаконноеприобретение наркотиков и производство, а это 20 лет тюрьмы.