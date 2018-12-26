На севере Волгограда «Приора» протаранила фуру на встречке
Авария произошла накануне, 25 декабря, в Краснооктябрьском районе Волгограда. К восьми вечера начался сильный снегопад. Обстановка на дорогах города-героя в такие периоды всегда непростая. Особую опасность представляют водители, которые не соблюдают скоростной режим. Именно такой лихач и устроил ДТП на улице Менделеева.
По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в тот вечер 41-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» мчался со стороны Тракторозаводского в сторону Дзержинского района. Напротив дома № 236 по Менделеева водитель не соизволил притормозить, выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости врезался в фуру «МАН». Эта ошибка чуть не стоила ему жизни.
- В результате ДТП водитель и 46-летняя пассажир автомашины «Лада Приора» с травмами доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.
По факту аварии проводится проверка.