На севере Волгограда «Приора» протаранила фуру на встречке

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-26T10:39:28+03:00

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Авария произошла накануне, 25 декабря, в Краснооктябрьском районе Волгограда. К восьми вечера начался сильный снегопад. Обстановка на дорогах города-героя в такие периоды всегда непростая. Особую опасность представляют водители, которые не соблюдают скоростной режим. Именно такой лихач и устроил ДТП на улице Менделеева.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в тот вечер 41-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» мчался со стороны Тракторозаводского в сторону Дзержинского района. Напротив дома № 236 по Менделеева водитель не соизволил притормозить, выехал на полосу встречного движения, где на полной скорости врезался в фуру «МАН». Эта ошибка чуть не стоила ему жизни.

- В результате ДТП водитель и 46-летняя пассажир автомашины «Лада Приора» с травмами доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.