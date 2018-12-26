Трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград» закрыли для фур

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-26T09:31:18+03:00

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Волгоград завалило снегом. Правда, саратовцы посмеиваются над нашими снегопадами. У них там настоящие метели. На дорогах сильные заносы. Из-за них даже пришлось перекрыть участок на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Сделали это для большегрузов. Транзиту не проехать с 325 по 375 км в пределах Саратовского и Красноармейского районов Саратовской области. Легковушки полицейские пропустят – там дежурит несколько нарядов сотрудников МВД.

Расчисткой дороги занимаются 60 единиц техники. Если снег продолжит валить, то ограничение будет действовать целый день. Если же осадки прекратятся, то движение для фур запустят около 11-12 часов дня.

Волгоградские дорожники также просят волгоградцев лишний раз не выезжать в непогоду на дороги. А если поездки не избежать, то лучше к ней хорошо подготовиться.

- Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей; спланируйте время, место отдыха и заправки в пути; возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним; очень может пригодиться в машине рация, настроенная на канал дальнобойщиков, чтобы быть в курсе дорожной обстановки, - советуют сотрудники МЧС по Волгоградской области.

Строго соблюдайте правила дорожного движения. Если с вами случилась беда, попросите помощи у других водителей. Или наберите телефон экстренных служб «101» и сообщите о ЧП.