2018-12-26T09:27:08+03:00
Происшествия

На юге Волгограда 14-летняя школьница попала под колеса иномарки

Девочка переходила дорогу в неположенном месте
Юлия Данильченко
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Девочку отвезли в больницу.Девочку отвезли в больницу.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло пять аварий, в которых пострадали шесть человек. Одной из жертв ДТП стала четырнадцатилетняя жительница Красноармейского района города-героя.

Около восьми часов утра 25 декабря школьница спешила на занятия. Она шла по улице Фадеева. Напротив дома №1, так и не найдя ни «зебру», ни светофор рискнула перебежать дорогу в неположенном месте. Но по сторонам не посмотрела. В этот момент в направлении проспекта Героев Сталинграда мчался «Фольксваген». 39-летний водитель не заметил ребенка и не успел вовремя притормозить.

Вызвали «скорую» - девочке требовалась медицинская помощь. Приехавшие на место аварии врачи констатировали серьезные ушибы.

- В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в медучреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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