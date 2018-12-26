90 единиц спецтехники всю ночь расчищали волгоградские дороги от снега

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-26T09:16:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоград засыпало снегом: в ночь на 26 декабря выпало примерно пятнадцать сантиметров осадков. Не сугробы, но для автомобилистов и общественного транспорта большая проблема. 90 единиц спецтехники выделили власти на борьбу с последствиями непогоды.

Как говорят в мэрии, всю ночь дорожники расчищали главные магистрали города-героя.

- Сразу же после начала снегопада на дороги областного центра для обработки песко-соляной смесью и раствором бишофита, а также для других работ вышли 75 единиц спецтехники, в том числе 10 машин, оборудованных для нанесения жидкого реагента. Позже вывели еще несколько десятков техники, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

Снегопад вновь усилился к пяти утра, поэтому коммунальщики выехали на очищенные участки повторно. Но волгогоградцы могут наблюдать на дорогах снежную кашу. Это промежуточный результат работы коммунальщиков.

- Согласно технологии реагенты равномерно распределяются по заснеженной или обледенелой поверхности. Вступая в химическую реакцию с наледью или снегом, реагент растапливает их, образуя снежную кашицу. После этого по обработанным реагентом участкам проезжают комбинированные дорожные машины, - говорят специалисты.

Несмотря на то, что снегопад продолжается, общественный транспорт ходит в штатном режиме. А чтобы и дальше не было проблем с расчисткой, автомобилистов очень просят не бросать машины на обочинах.