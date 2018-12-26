2018-12-26T08:32:25+03:00
Общество

Волгоградские дачники получат льготные проездные на речной транспорт

Субсидия начнет действовать с 1 мая и продлится до 1 ноября
Юлия Данильченко
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С 1 января 2019 года в Волгоградской области начнут действовать новые изменения, внесенные в Социальный кодекс в октябре 2018-го. В частности они коснутся дачников, а именно льготных проездных.

Не секрет, что этот вопрос волнует всех волгоградцев, которые начиная с весеннего сезона занимаются загородными огородами. Такие поездки серьезно бьют по карманам горожан. Поэтому с 1 мая вплоть до 1 ноября 2019 года дачники, да и все категории льготников, получат право на покупку социальных проездных билетов на все виды транспорта, независимо от доходов.

По подсчетам комитета социальной защиты населения Волгоградской области, это более 800 тысяч человек. Такая мера поддержки особенно важна для тех, кто имеет дачи на острове Сарпинском и пользуется услугами речного транспорта.

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