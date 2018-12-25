Спасибо прививкам: волгоградцы стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

25 Дек. 23:11 2018-12-25T23:11:27+03:00

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За 11 месяцев текущего года число заболевших гриппом и ОРВИ в Волгоградской области уменьшилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. В Волгоградском облздраве уверены, что все это благодаря планомерным прививочным кампаниям. В этом году прививать от гриппа волгоградцев начали еще в августе, и уже защитный иммунитет получили 1,149 миллиона человек (45,6% всего населения области). В том числе 5,8 тысячи беременных женщин и 308,6 тысячи детей.

Увеличить численность привитых волгоградцев удалось за счет того, что вакцину закупили не только на федеральные средства, но на эти цели также выделили 15 миллионов рублей из областной казны. Это позволило дополнительно привить 91,5 тысячи человек. Кроме того, в этом году 29,2 тысячи человек привито за счет средств работодателей.

В то же время в облздраве не расслабляются и подготовили регион к возможным эпидемиям гриппа: в больницах и аптеках накоплен запас лекарств и средств индивидуальной защиты, развернуто 1056 инфекционных коек, специализированные отделения оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.