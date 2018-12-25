2018-12-25T23:11:27+03:00
Общество

Спасибо прививкам: волгоградцы стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Заболеваемость в регионе снизилась за год на треть
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
На данный момент уровень заболеваемости орви и гриппом ниже эпидпорога на 65%.На данный момент уровень заболеваемости орви и гриппом ниже эпидпорога на 65%.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

За 11 месяцев текущего года число заболевших гриппом и ОРВИ в Волгоградской области уменьшилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. В Волгоградском облздраве уверены, что все это благодаря планомерным прививочным кампаниям. В этом году прививать от гриппа волгоградцев начали еще в августе, и уже защитный иммунитет получили 1,149 миллиона человек (45,6% всего населения области). В том числе 5,8 тысячи беременных женщин и 308,6 тысячи детей.

Увеличить численность привитых волгоградцев удалось за счет того, что вакцину закупили не только на федеральные средства, но на эти цели также выделили 15 миллионов рублей из областной казны. Это позволило дополнительно привить 91,5 тысячи человек. Кроме того, в этом году 29,2 тысячи человек привито за счет средств работодателей.

В то же время в облздраве не расслабляются и подготовили регион к возможным эпидемиям гриппа: в больницах и аптеках накоплен запас лекарств и средств индивидуальной защиты, развернуто 1056 инфекционных коек, специализированные отделения оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде вывели на дороги дополнительную снегоуборочную технику
Аэропорт закрыт из-за непогоды: самолеты не приземляются в Волгограде
В Волгограде вручили госпремии лучшим писателям, музыкантам, артистам и художникам
На борьбу со снегом и гололедом на улицы Волгограда вышли 75 спецмашин
Под Волгоградом танкисты устроили дуэли
В Волгограде налоговика отправили в колонию за аферу с бизнесменом
Как будет ездить транспорт Волгограда в новогоднюю ночь 2019
Не будем свинтусами: волгоградцев просят не сливать новогодние салаты в унитаз
Где перекроют дороги в Волгограде 31 декабря 2018
С 1 января изменится расписание некоторых волгоградских электричек
В Астрахани мигранты устроили подпольную пекарню
Новый год 2019 в Волгограде: Лаборатория Новогодних чудес на площади Павших Борцов
В Волгограде нашли приятелей, которые убили двух мужчин и закопали их в подвале дома
Два волгоградца за два часа сожгли киоск, машину и разбили еще одно авто
В Волгограде умер профессор Валерий Александрович Пестерев
Волгоградцы проели в кафе и ресторанах почти 13 миллиардов рублей