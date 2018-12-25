2018-12-25T22:00:16+03:00
Общество

В Волгограде вывели на дороги дополнительную снегоуборочную технику

Водителей просят без надобности не выезжать на личном авто
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Техника будет работать на чистке улиц всю ночь.Техника будет работать на чистке улиц всю ночь.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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К ночи 25 декабря на Волгоград обрушился просто поток осадков с зимнего неба: мокрый снег заметает город. К десяти часам вечера с мэрии приняли решение увеличить число снегоуборочных машин: на данный момент улицы чистят уже более 80-ти единиц спецтехники.

- Все дорожные службы Волгограда работают в усиленном режиме из-за снегопада: в настоящее время продолжается обработка городской сети автодорог противогололедными материалами, - уверяют в администрации Волгограда. - От снежных накатов и наледи очищены уже основные магистрали в Центральном, Краснооктябрьском, Дзержинском районах, службы также работают на юге города. Сейчас звенья спецтехники заканчивают обработку шоссе Авиаторов, улицы Хорошева, после чего перейдут на второстепенные улицы.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в Волгограде всю ночь. так что дорожники еще раз вернутся на почищенные участки дорог для повторной обработки и уборки снежных масс.

Водителей просят убрать машины с обочин, и без лишней надобности не выезжать на личном авто!

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