2018-12-25T21:00:52+03:00
Общество

Аэропорт закрыт из-за непогоды: три самолета не смогли приземлиться в Волгограде

Авиалайнеры отправились в Ростов и Краснодар
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде мокрый снег и ветер опять внесли коррективы в работу аэропорта.В Волгограде мокрый снег и ветер опять внесли коррективы в работу аэропорта.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Вроде и аэропорт в Волгограде сделали новый, а проблемы остались: как только снег и ветер наша воздушная гавань тут же закрывается для полетов. Вечером 25 декабря зима опять внесла коррективы в работу нашей воздушной гавани: три самолета уже не смогли приземлиться в Волгограде и ушли на запасные аэродромы в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

К десяти часам вечера задерживаются на прилет четыре авиарейса: три из Москвы и один из Питера. Три самолета непогода застала уже в пути.

Соответственно задерживаются рейсы и на вылет из Волгограда. Самолет «Победы», который должен был еще в 20.25 улететь в Санкт-петербург отложили до 00.10. Московский рейс «S7 airlines» должен был отправиться в Домодедово в 20.55. На данный момент его ориентировочное время вылета - 00.05. Еще один рейс на Москву - «Аэрофлота» из Волгограда в Шереметьево перенесли с 22.20 на 02.10.

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