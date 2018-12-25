В Волгограде вручили госпремии лучшим писателям, музыкантам, артистам и художникам

СЕГОДНЯ 20:31 2018-12-25T20:31:32+03:00

В этом году высокие награды получил 21 волгоградец

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В конце года все подводят итоги. Сегодня, 25 декабря, финальным аккордом в культурной сфере региона стало вручение государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности. 21 волгоградец удостоен в этом году этой высокой награды. Вручал ее победителям председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков.

- Минувший год стал знаковым не только для региональной отрасли культуры, для Волгоградской области, но и для страны в целом — вместе со всей Россией мы отметили 75-летие Сталинградской Победы, а также на высоком уровне провели мероприятия чемпионата мира по футболу, — отметил на церемонии вручения наград Владимир Попков. — Мы многое сделали в этом году, но еще больше предстоит сделать уже в ближайшее время.

Отметим, что кроме почетного звания и дипломов победители получают и денежное вознаграждение - от 150 до 200 тысяч рублей. За время существования этой премии ее получили уже почти 300 волгоградцев.

В 2018-м победителями госпремии стали:

в номинации «Литература»

- лауреатом государственной премии первой степени в размере 200 тысяч рублей стал Сергей Синякин за работу «Фантастическая проза в трёх томах»;

- премия второй степени в размере 175 тысяч рублей присуждена Василию Стружу за книгу «Косноязычие»;

- третья премия в размере 150 тысяч рублей — у Петра Таращенко за книгу «Танцы Близнецов».

в номинации «Музыкальное искусство»

присуждена только премия третьей степени — ее обладателем стал художественный руководитель ансамбля песни и инструментальной музыки Волгоградской филармонии Владимир Коньшин за цикл тематических концертных программ «Я — Россия».

в номинации «Культурно-просветительная деятельность»

Авторский коллектив в составе Максима Бабкина и Светланы Башкатовой получил первую премию за театрализованное представление «Сталинградский редут».

Вторую премию в этой номинации присудили Марине Рыбловой и Александру Когитину за научный проект «Этнографическая энциклопедия Волгоградской области». Еще одному авторскому коллективу в составе Анатолия Скрипкина и Марии Балабановой присуждена третья премия за научное издание «Сарматы».

в номинации «Театральное искусство»

- первая премия присуждена авторскому коллективу в составе Александра Кутявина и Валерии Головкиной за исполнение ролей в мюзикле «Дубровский»;

- вторую премию получил артист-вокалист театра «Царицынская опера» Максим Орел за исполнение партии Фигаро;

- третьей премией отмечен авторский коллектив в составе Юлии Добронравовой, Валерия Тюрина, Александра Рыжманова, Николая Чапайкина и Сергея Чвокина за исполнение ролей в художественно-документальном спектакле «Гвардеец Сталинграда. Лестница времен»

в номинации «Изобразительное искусство»

- премию первой степени получил Владимир Серяков за скульптурный проект «Жители и гости моего города»;

- вторая награда — у Евгения Логовского за живописный цикл «Образ Родины моей»;

- третья присуждена Наталье Рухлиной за цикл живописных работ «Полет души над милым краем».