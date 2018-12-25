2018-12-25T20:19:26+03:00
Общество

На борьбу со снегом и гололедом на улицы Волгограда вышли 75 спецмашин

Дороги активно обрабатывают реагентами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водителей просят не гнать, соблюдать дистанцию и не мешать работе спецтехники!Водителей просят не гнать, соблюдать дистанцию и не мешать работе спецтехники!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Снег, дождь, по отдельности и вместе - все это сыплется на Волгоград, заметая и заливая улицы и тротуары. А к ночи синоптики волгоградского Гидрометцентра обещают, что к этой гремучей смеси добавится еще и сильный ветер - до 15 метров в секунду. Ночью вся эта снежная «каша», если ее не убрать замерзнет, так как столбик термометра по прогнозам опустится до минус 2 градусов. Поэтому на борьбу со снегом и гололедом в Волгограде уже вывели спецтехнику: 75 спецмашин обрабатывают дороги противогололедными реагентами для предотвращения образования снежных накатов и наледи.

- Во всех районах организовано дополнительное дежурство комбинированных дорожных машин. В случае усиления снегопада будут сформированы колонны спецтехники, которые по заранее установленным маршрутам проведут повторную обработку автодорог города. Помимо сыпучих реагентов службы применяют раствора бишофит, который особенно эффективен при слабых морозах, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

В первую очередь техника пройдется по проспекту Ленина и Второй магистрали, а также по проспекту Жукова.

Дорожники еще раз обращаются к волгоградским автомобилистам с просьбой соблюдать дистанцию и скоростной режим, не создавать помехи снегоуборочной технике, не бросать личный транспорт у обочины!

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