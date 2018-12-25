2018-12-25T18:58:22+03:00
Политика

Под Волгоградом танкисты устроили дуэли

На полигоне Прудбой проходят учения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Пока гражданские прячутся от непогоды в теплых домах, военнослужащие проводят учение на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Сейчас там отрабатывают навыки танкисты соединения ЮВО.

- Танкисты отрабатывают, как проводить танковые дуэли и засады. Кроме того, экипажи выполняют маневры на поле боя как одиночно, так и в составе взводов, в том числе с выходом во фланг и тыл условного противника, а также ведение рейдовых действий, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

А механики-водители на танках Т-90А в это же время выполняют упражнения на специально оборудованных трассах, учатся преодолевать препятствия на труднопроходимой пересеченной местности (а именно - по ограниченным проходам в минно-взрывных заграждениях и колейных мостах).

- Это первый выход танкистов соединения в зимнем периоде обучения. Перед тем, как отправиться на полигон, экипажи отработали учебные задачи на специальных компьютерных тренажерах, - отмечают в ЮВО. - В учении, которое продлится до конца недели, принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники.

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