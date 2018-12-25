2018-12-25T18:06:49+03:00
Происшествия

В Волгограде налоговика отправили в колонию за аферу с бизнесменом

Бывший главный государственный налоговый инспектор отдела безопасности УФНС проведет за решеткой полтора года за взяточничество
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волгограде за решетку отправили теперь уже бывшего главного государственного налогового инспектора отдела безопасности регионального УФНС России Олега Иванова. Его признали виновным в мошенничестве, которое он совершил, используя свое служебное положение.

Иванов в июле 2017-го получил от директора одной фирмы, которая занимается перевозками, 200 тысяч рублей. За столько бизнесмен договорился с налоговиком, что тот поможет уменьшить ему размер доначисленного НДС. Инспектор пошел на сделку, хотя в реальности он даже не мог помочь предпринимателю.

Махинации вскрылись в ходе выездной проверки, с которой нагрянули на фирму сотрудники России по Центральному району Волгограда. Они и обнаружили неуплату организацией НДС на сумму свыше 6 миллионов рублей.

- Свою вину бывший налоговый инспектор полностью признал, - уточняют в региональной прокуратуре. - Суд приговорил Иванова к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

Расследование вели следователи СУ СК России по Волгоградской области при оперативном сопровождении сотрудников регионального УЭБ и ПК ГУ МВД РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24