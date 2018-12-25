Не будем свинтусами: волгоградцев просят не сливать новогодние салаты в унитаз

СЕГОДНЯ 17:41 2018-12-25T17:41:42+03:00

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От новогодних праздников мы ждем веселья, беззаботных дней и развлечений. И меньше всего нам хочется, чтобы эти сказочные каникулы испортила какая-нибудь коммунальная проблема. Не радостно, согласитесь, провести праздник с вантузом в руках, вместо бенгальского огонька. Так вот, чтобы такого не случилось в «Концессии водоснабжения» призывают волгоградцев не выливать в унитаз остатки жира после жарки или салаты.

- Даже обычные макароны или рис в канализации разбухают и превращаются в клейкую вязкую пробку, собирающую на себе весь мусор, попадающий в сток. За короткое время всего одна тарелка макарон способна превратиться в непробиваемый засор длиной в несколько метров, состоящий из салфеток, ватных палочек, бутылочных пробок, куриных косточек и елочной мишуры, - поясняют в «Концессии водоснабжения».

И еще раз напоминают: чтобы праздник не омрачился канализационным засором, нельзя выбрасывать в канализацию хозбытовой мусор, предметы личной гигиены, пакеты, стекло и пластик. В мусоропровод, а не в унитаз, следует отправлять и остатки праздничных блюд, кости, жирные соусы и масла.

- Берегите свой дом, а мы желаем вам счастливого Нового года! - написали в своем пожелании волгоградцам «Концессии водоснабжения».