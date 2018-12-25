С 1 января изменится расписание некоторых волгоградских электричек

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-25T17:22:58+03:00

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Новый год часто становится отправной точкой в нововведениях и начинаниях. В этом году с 1 января для волгоградцев изменится многое: новые цены на проезд и ЖКХ, новые льготы и пособия, новые программы и проекты… И даже расписание волгоградских электричек изменится с Нового года. К счастью, не всех, а только пригородного поезда, курсирующего между станциями Петров Вал-Камышин и обратно, а также поезда «Петров Вал – Ильмень – Петров Вал». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

В частности, с 1 января 2019 года будут ходить следующие пригородные поезда:

- № 6506 Петров Вал – Камышин

Отправляться со станции Петров Вал он будет по средам, субботам и воскресеньям в 13.10. В Камышин прибывать - в 13.45;

- № 6505 Камышин – Петров Вал

В обратном направлении поезд также будет ездить только по средам, субботам и воскресеньям. Отправление из Камышина в 14.00, прибытие на станцию Петров Вал - в 14.38.

Обратите внимание, что электрички, курсирующие по маршрутам Камышин – Петров Вал (№ 6501, № 6509, № 6511), Петров Вал – Камышин (№ 6502, № 6510, № 6512), № 6523 Петров Вал – Ильмень и № 6524 Ильмень – Петров Вал, с 1 января 2019-го ездить не будут!

Откорректировали и расписание пригородных поездов, курсирующих между Петров Валом и Ильменем. А именно:

- № 6521 Петров Вал – Ильмень

Из Петров Вала будет ездить по рабочим дням, отправление - в 6.01, прибытие на станцию Ильмень в 8.08;

- № 6522 Ильмень – Петров Вал

В обратном направлении из Ильмень в 10.50, прибытие на станцию Петров Вал в 12.56.