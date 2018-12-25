В Астрахани мигранты устроили подпольную пекарню

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-25T16:48:32+03:00

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В Астрахани сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального УМВД наведались в один из цехов, расположенный на пересечении улицы Красная Набережная и переулок Базарный, где, по их данным, работали нелегалы. И обнаружили в помещении не просто склад, а целую пекарню, которую развернули тут три мигранта. Трое мужчин (1985, 1992, 1998 годов рождения - все граждане ближнего зарубежья) пекли в этом цеху хлебобулочные изделия. Естественно, никаких документов на «бизнес» и на работу в России у них не было. При этом весь процесс производился в антисанитарных условиях. Продавали свою продукцию на местных рынках.

- Во-первых, на иностранных граждан возбудили административные производства, и все они заплатят штрафы за незаконную трудовую деятельность в России. Во-вторых, материалы об антисанитарии в цеху направили в Роспотребнадзор. В-третьих, будет оштрафован и собственник помещения «за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина», ему грозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей, - уточняют в ГУ МВД по Астраханской области.