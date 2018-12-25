В Волгограде нашли приятелей, которые убили двух мужчин и закопали их в подвале дома

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-25T16:01:51+03:00

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Спустя десять лет правосудие таки добралось до приятелей, которые убили двух мужчин в 2009-м. Помог случай. В декабре 2017-го новые владельцы частного дома в поселке Новый Рогачик решили раскопать подвал и наткнулись на человеческие кости. Вызвали полицию. Криминалисты обнаружили там останки двух мужчин. Следователи СУ СК по региону стали искать убийц и вышли на 50-летнего Сергея Шибанова и его 39-летнего приятеля Евгения Костина. Постепенно вскрылись и подробности тех событий, о которых «КП-Волгоград» поведали в СУ СК по региону.

Дом этом, как оказалось, принадлежал бабушке Костина. Именно он и заселил туда Шибанова под предлогом ухода за старушкой. Чуть позже он поселил и еще одного знакомого. «Квартиранты» уживались плохо: часто пили и дрались. В ходе одной такой битвы Шибанов так ударил соперника, что тот скончался. Испугавшись, он закопал тело в подвале дома.

Через какое-то время Костин привез в дом еще одного мужика (его личность до сих пор не установлена), и приказал Шибанову его убить. Пригрозил, что если тот не выполнит его просьбу, он расскажет в полиции о закопанном в подвале «друге». За убитого Костин заплатил Шибанову 9 тысяч рублей. Второе тело закопали там же - в подвале.

И хотя Костин категорически отрицает свою вину, следователи собрали все улики и факты, доказывающие его причастность. Его обвиняют в «подстрекательстве к совершению убийства по найму». Шибанов признал вину частично. Его обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «убийстве по найму». Прокуратура области уже утвердила обвинительное заключение и дело передали в суд.