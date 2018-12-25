Два волгоградца за два часа сожгли киоск, машину и разбили еще одно авто

СЕГОДНЯ 14:41 2018-12-25T14:41:05+03:00

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Двое приятелей из города Михайловки ночь на 18 декабря решили провести с размахом: затариться выпивкой и гульнуть. Но денег на праздник жизни не было . Поэтому они вломились первый же на пути киоск. Касса оказалась пуста, а на полках были только консервы и конфеты. Со злости волгорадцы сначала разгромили павильон, а затем его подожгли. Недалеко от пылающей «коробки» они заметили «Ладу Калину». Машину вскрыли с помощью отвертки, но и в ней было пусто – даже ста рублей не нашли. И авто они также подожгли. Через пару сотен метров один из них предложил угнать «десятку». Но на этот раз замок так быстро не поддался. Они стали бить по вазу кулаками и отверткой, разбили стекла. На шум выбежали местные жители. Так что дебоширы и пироманы постарались быстрее скрыться.

нашли погромщиков 24 декабря. Им предъявили обвинение «умышленное повреждение чужого имущества». Ущерб составил более 400 тысяч рублей. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Кстати, тюрьма - место для них знакомое. У каждого уже не один срок.