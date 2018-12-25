2018-12-25T14:41:05+03:00
Происшествия

Два волгоградца за два часа сожгли киоск, машину и разбили еще одно авто

Они хотели найти денег на выпивку
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Погромщикам грозит до пяти лет тюрьмы.Погромщикам грозит до пяти лет тюрьмы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Двое приятелей из города Михайловки ночь на 18 декабря решили провести с размахом: затариться выпивкой и гульнуть. Но денег на праздник жизни не было . Поэтому они вломились первый же на пути киоск. Касса оказалась пуста, а на полках были только консервы и конфеты. Со злости волгорадцы сначала разгромили павильон, а затем его подожгли. Недалеко от пылающей «коробки» они заметили «Ладу Калину». Машину вскрыли с помощью отвертки, но и в ней было пусто – даже ста рублей не нашли. И авто они также подожгли. Через пару сотен метров один из них предложил угнать «десятку». Но на этот раз замок так быстро не поддался. Они стали бить по вазу кулаками и отверткой, разбили стекла. На шум выбежали местные жители. Так что дебоширы и пироманы постарались быстрее скрыться.

нашли погромщиков 24 декабря. Им предъявили обвинение «умышленное повреждение чужого имущества». Ущерб составил более 400 тысяч рублей. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Кстати, тюрьма - место для них знакомое. У каждого уже не один срок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде нашли приятелей, которые убили двух мужчин и закопали их в подвале дома
В Волгограде умер профессор Валерий Александрович Пестерев
Волгоградцы проели к кафе и ресторанах почти 13 миллиардов рублей
Пересадочный тариф для волгоградцев не подорожает
Волгоградец пытался откупиться от приставов за 11 тысяч рублей
На участке Первой продольной мэрия Волгограда вводит ограничение скорости до 40
Лучшие новогодние витрины выбирают в Волгограде
Пожар в лицее №7 Волгограда: учеников эвакуировали
В Волгоградской области больше стали производить табака и мебели
Волгоградские зэки сделают ящики для Министерства обороны
Волгоградцы будут смотреть программы Первого канала по местному времени
В Волгограде прекратили делать прививки от гриппа
В Волгоградской области официально не могут найти работу 72 тысячи человек
В Волгограде наградили лучших волонтеров
Почти 600 миллионов заплатят подрядчики за плохой капремонт волгоградских домов
В Волгограде на СХИ «Вольво» собрал "паровозик" из четырех машин
Антимонопольщики Волгограда взялись за яйца
Бойцы Росгвардии отобрали у волгоградцев шесть кило взрывчатки и полторы тысячи единиц оружия
Под Волгоградом чиновники незаконно отдали бизнесмену 15 гектаров земли госзаказчика
Штука в час: в Волгограде подешевел Дед Мороз
Квитанции на коммуналку в Волгограде станут длиннее на 12 сантиметров
Волгоградцев зовут на донорскую акцию «Быть нужным»
В Астрахани таксист изнасиловал 5-летнюю девочку, пока ее мама отлучилась в поликлинику