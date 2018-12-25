2018-12-25T14:05:49+03:00
Общество

В Волгограде умер профессор Валерий Александрович Пестерев

Он ушел на 69-ом году жизни
Екатерина МАЛИНИНА
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В Волгограде умер один из самых знаменитых филологов.

Все, кто получил филологическое и журналисткое образование в Волгограде знали Валерия Александровича. О профессоре ВолГУ слагали легенды и составляли список его цитат. Идти на экзамен боялись. Сдать на отлично «зарубежку» было делом практически невозможным. Но студенты его ценили и помнили. И сейчас смерть Валерия Пестерева стала утратой и для научного собщества и для многих его учеников.

Он скончался после продолжительной болезни на 69-ом году жизни. В последнее время профессор занимался с аспирантами, продолжал знакомиться современной прозой, занимался литературоведением.

Где пройдет прощание, пока неизвестно. В ВолГУ профессор не преподавал с 2015 года. Так что похороны будет организовывать семья.

Сотрудники «Комсомольской правды» приносят соболезнования родным и близких профессора.

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