Волгоградцы проели к кафе и ресторанах почти 13 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-25T13:22:40+03:00

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Волгоградцы наверное чаще других жителей страны жалуются на безденежье. Но как ни посмотришь данные Волгоградстата, то понимаешь, что живем мы вполне себе хорошо. Например, в кафе и рестораны ходить даже стали чаще – на 10 процентов. А всего сумма всех чеков составила 12,7 миллиарда рублей. Если считать только работающих волгоградцев, то каждый из них за 11 месяцев потратил в общепите 10 тысяч рублей.

В основном прибыль от любителей покушать вне дома получают малые и средние предприниматели и ИП. Им принадлежит 65 процентов отрасли. На крупный бизнес приходится 35 процентов сферы общественного питания.

Кстати, на домашнюю кухню мы тратим гораздо больше. Все тот же Волгоградстат недавно озвучил данные по обороту розничной торговли аз 11 месяцев. На продукты и напитки уходит 158 миллиардов рублей.