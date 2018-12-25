2018-12-25T12:33:27+03:00
Происшествия

Волгоградец пытался откупиться от приставов за 11 тысяч рублей

Он задолжал дочери 350 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Дочери мужчина не платил уже восемь лет.Дочери мужчина не платил уже восемь лет.
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Житель Палласовки может сесть на несколько лет за свою жадность. Мужчина восемь лет после развода с женой не платил алименты своей дочке. Видеться виделся, а вот денег давать отказывался. Считал, что его жена и так достаточно попила его крови, чтобы еще и част зарплаты у него забирать. За это время у накопилось долг в 350 тысяч рублей. Судебные приставы никак не могли взыскать их с мужчины. Но вскоре исполнительное производство, которое возбудили в отношении горе-отца, стало мешать ему жить и создавало ограничения. Тогда он решил, что попытается уладить вопрос через взятку. Он пришел на прием к начальнику отдела службы судебных приставов и предложил «закрыть» ему долг. В обмен он готов дать 11 тысяч рублей.

О неприличном и незаконном предложении госслужащий сообщил в правоохранительные органы. Когда на следующую встречу должник пришел с деньгами и стал передавать их сотруднику ФССП, его задержали. Как сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области, теперь ему предстоит ответить за покушение на дачу взятки должностному лицу.

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