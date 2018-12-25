На участке Первой продольной мэрия Волгограда вводит ограничение скорости до 40

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-25T12:11:01+03:00

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Участок улицы Рабоче-Крестьянской от Иркутской до Баррикадной теперь сделают более безопасным для пешеходов. В этом районе помимо ТЮЗа и парка «Сказка» находятся несколько школ, детских садов, студий раннего развития, и дорогу переходит очень много юных пешеходов. Чтобы дополнительно защитить детей, сразу после новогодних праздников – с 10 января 2019 года – здесь появятся новые знаки ограничения скорости. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда, здесь нельзя будет ехать быстрее 40 км/час.

Нарушителям придут письма счастья. Ведь помимо новых знаков в обоих направлениях появятся еще и камеры фото-видеофиксации, и информационные таблички, предупреждающие водителей о наличии этих камер. В администрации города отмечают, что работа по повышению безопасности пешеходов ведется постоянно. У всех школ, учреждений культуры, образования и здравоохранения постоянно обновляют разметку и «лежачие полицейские».