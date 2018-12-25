2018-12-25T11:56:22+03:00
Общество

Лучшие новогодние витрины выбирают в Волгограде

Конкурсная комиссия оценит 42 номинанта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так украсили кафе «Гретель».Так украсили кафе «Гретель».Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Все ближе Новый год, все больше Волгоград охватывает праздничная атмосфера. Елочки уже начали ставить в домах, сияют огнями и дарят настроение входные группы, витрины и залы магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц и торговых центров. Предприятия сферы торговли и услуг соревнуются на лучшее оформление витрин. Заявки на конкурс подали более сотни. Во второй тур по оценкам комиссий в районах прошли 42. Готовились к празднику серьезно. Развесили гирлянды и поставили елочки. У многих заведений появились большие новогодние композиции и инсталляции не только внутри, но и снаружи. Теперь их витрины оценит городское экспертное жюри. А победители народного голосования уже определены.

- Волгоградцы оценили праздничное убранство ТРЦ «Акварель», Ворошиловского торгового центра, магазина «Богемия», кафе «Гретель», центра красоты «Гатино», отеля «Собрание», ярмарки «Петров Двор», - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. – Они получат приз зрительских симпатий.

Вскоре объявят и по три победителя в каждой из номинаций. Выберут и самый новогодний двор Волгограда. Тут умельцы тоже расстарались. Установили и украсили елки, фотозоны, а в Ворошиловском районе даже снег убирает новогодний трактор-щетка.

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