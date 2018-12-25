Пожар в лицее №7 Волгограда: учеников эвакуировали

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-25T12:58:00+03:00

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Вторник, 25 декабря, учителя и ученики лицея №7 Дзержинского района запомнят надолго. Переполох в учебном заведении начался около 11 часов утра - сработала пожарная сигнализация. Как оказалось, загорелась оргтехника в одном из классов на третьем этаже здания. Принтер сразу отключили от сети, вызвали пожарных. Но коридоры уже заволокло дымом. В лицее объявили эвакуацию, учителя быстро вывели всех школьников на улицу. Пожарные прибыли на место ЧП и потушили огонь в считанные минуты. К счастью, никто из персонала и детей не пострадал. А школьники даже кричали "Ура!", глядя на то, как горит один из классов. Уж больно им не хотелось учиться и писать итоговые контрольные перед новогодними каникулами.

- Уже в 11.11 расчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС России по региону. - Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

После того, как огонь потушили, в кабинете, где находился принтер, и соседних классах остался сильный запах гари.

- Поэтому было принято решение отпустить всех детей с уроков домой. Завтра лицей будет работать в обычном режиме, - рассказали в городском департаменте образования.

МЧС призывает волгоградцев строго соблюдать правила пожарной безопасности. А в случае пожара - звоните по телефону «101».