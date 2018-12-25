В Волгоградской области больше стали производить табака и мебели

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-25T10:53:20+03:00

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Волгоградские статистики продолжают подводить итоги за 11 месяцев этого года. На этот раз смотрели объем выпущенной продукции на предприятиях Волгоградской области. В лидеры по росту выбились производители табака. У них рост составил 60 процентов. На втором месте мебельные цеха. Видимо, волгоградцы стали на 40 процентов чаще обновлять кухни, гостиные и спальни. Производство пищевых продуктов подросло на 13 процентов, изделий из кожи на 11, одежды почти на 11 процентов.

Как сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградстате, крупные химические предприятия дают прибавку в 10 процентов. Текстильные фабрики - на 7 процентов. Кокса и нефтепродуктов стали выпускать больше на 4,7 процентов. Деревообрабатывающие цеха производят на 4,2 процента больше. Самый низкий рост у металлургов. Их показатель всего +2 процента. Вполне возможно, на эту цифру повлиял "кризис" на "Красном октябре".