Волгоградские зэки сделают ящики для Министерства обороны

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-25T10:09:30+03:00

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Колония №26 сделала себе замечательный подарок к Новому году. Заполучила контракт с Министерством обороны РФ на 12 200 000 рублей. Заключенные этой ИК должны изготовить в цехах 15300 ящиков. Каждый короб обойдется военным в 800 рублей. Кстати, это не обычная реечная тара, а больше напоминающая сундуки конструкция. К работе привлекут около 100 находящихся в заключение и имеющих доступ к работам мужчин.

Кстати, это не первый подобный заказ. Цех специализируется на изготовлении изделий из дерева. Это возможность для колонии заработать, улучшить условия для заключенных. Да и сами зэки могут поднакопить, пока сидят за решеткой.

Справка «КП»

ИК-26 – колония строгого режима в Красноармейском районе Волгограда. В ней могут содержатся 1260 человек, осужденный в основном по «тяжким» статьям. В колонии несколько производственных цехов. Среди продукции: мясные изделия, текстиль, обувь, металлоконструкции, тротууарная плитка.