Волгоградцы будут смотреть программы Первого канала по местному времени

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-25T09:44:32+03:00

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Для любителей телевизора это, наверное, радостная новость. Если раньше волгоградцы смотрели Первый канал в режиме +1, то есть девятичасовые новости наблюдали в 22-00 по местному, то теперь смогут насладиться любимыми передачами час в час. То есть если фильм идет в 10, то и увидим мы его в 10. Дело в том, что руководство Первого канала приняло решение о переходе на 11-часовую систему вещания. Местная трансляция будет в таких городах как Калининград (-1), Ижевск, Астрахань, Волгоград, Самара, Саратов, Ульяновск (+1), Омск(+3), Улан-Удэ, Иркутск(+5), Владивосток, Хабаровск, Биробиджан(+7), (Петропавловск-Камчатский, Анадырь(+9). Раньше же было пять зон вещания - в четных часовых поясах. новый порядок начал работать уже 25 декабря.

Поздравление президента мы увидим по местному. И не только на Первом канале. В новогоднюю ночь "Вести 24" и канал "Россия" будут передавать слова президента также в полночь. Ну а для сторонников московского времени на некоторых каналах запланирован «повтор».