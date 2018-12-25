В Волгограде прекратили делать прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-25T08:59:15+03:00

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В этом году волгоградцы реже болеют простудами. То ли погода благоприятствует здоровью, то ли витаминами за лето запаслись. Но впереди самые «сложные» для организма месяцы. Но многие уже подготовились – привились. Как сообщили "КП-Волгоград" в управлении Роспотребнадзора по региону, в Волгоградской области вакцинировались против гриппа 45,5 процента населения, а это почти 1150 тысяч человек, из них 308, 8 тысяч детей. За счет работодателя прививку получили 122 тысячи человек. Санитарные врачи приняли решение завершить предсезонную иммунизацию.

Уровень ОРВИ сейчас достаточно невысокий. Показатели ниже эпидпорога на 65 процентов. Чаще всего болеют дети 3-6 лет. Кстати, простуда в этом году у волгоградцев протекает в «мягкой» форме. Температура не очень высокая, насморк, кашель, осиплость.