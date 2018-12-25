2018-12-25T08:19:07+03:00
Общество

В Волгоградской области официально не могут найти работу 72 тысячи человек

Уровень безработицы в регионе выше, чем по стране
Екатерина МАЛИНИНА
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Росстат дает официальные данные.Росстат дает официальные данные.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Волгоград среди волгоградцев имеет дурную славу. У нас низкие зарплаты и высокий уровень безработицы. Найти себе приличное место практически из разряда фантастики. Хотя официальная статистика дает более благоприятную картину. В Волгоградской области официально работают 1224 тысячи человек. А не могут трудоустроиться 72, 6 тысяч жителей. Уровень безработицы, согласно данным Росстата, – 5,6 процента. Это выше, чем по стране. В России без работы сидят 4,6 процента населения.

У нас найти место проще, чем в той же Астрахани (7,5 процента) или республике Калмыкия (8,2 процента). Зато в Краснодаре или Ростове и вакансий больше и зарплата повыше.

Кстати, в Северо-Кавказских республиках самая высокая безработица среди регионов страны. В той же Ингушетии – 26 процентов местных жителей нигде не работают.

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