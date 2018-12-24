В Волгограде наградили лучших волонтеров

СЕГОДНЯ 21:07 2018-12-24T21:07:30+03:00

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2018 год для волгоградских волонтеров стал очень важным испытанием. Ведь в этом году в нашем городе прошли несколько событий общероссийского и мирового масштаба. Сначала – празднование 75-летия победы в Сталинградской битвы, затем финал чемпионата страны по футболу. А в июне-июле наш город принимал ЧМ-2018. Тысячи волонтеров помогали гостям сориентироваться в Волгограде, создавали праздничную атмосферу. Кто-то следил за самочувствием людей на стадионе, кто-то помогал найти нужный автобус, кто-то рассказывал о достопримечательностях.

Самых активных и лучших добровольцев отметили на областном уровне – они получили благодарственные письма и медали.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, сейчас на территории региона действуют 248 отрядов различной направленности, в них «работают» около 23 тысяч волонтеров.