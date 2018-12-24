2018-12-24T20:12:22+03:00
Общество

Почти 600 миллионов заплатят подрядчики за плохой капремонт волгоградских домов

Фонд выставил претензии строительным организациям
Екатерина МАЛИНИНА
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В 2018 году в Волгоградской области должны были отремонтировать 716 многоквартирных домов. Пока итоги такие: 369 многоэтажек сделаны, у 206 домов степень готовности близка к 100 процентам. Еще в семи домах хоть и сделана половина работ, но подрядчик обещает все успеть за семь дней оставшиеся до 2019 года. Еще в 136 домах капремонт перенесли на следующий год.

Как сообщил Николай Лукьяненко, депутат Волгоградской областной Думы, Фонд капремонта в 2018 году выставил претензии подрядчикам на 589,8 миллиона рублей. То есть фирмы, взявшиеся за ремонт многоэтажек, не соблюдали сроки, жителей не устраивало качество выполненных работ.

- В следующем году необходимо приложить все силы для отбора действительно достойных подрядных организаций, чтобы по максимуму выполнить программу капитального ремонта в многоквартирных домах области, - считает депутат.

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