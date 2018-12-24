В Волгограде на СХИ «Вольво» собрал "паровозик" из четырех машин

СЕГОДНЯ 19:17 2018-12-24T19:31:50+03:00

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В этот понедельник 24 декабря около четырех часов вечера на СХИ образовалась небольшая пробка. Причина – черный «Вольво». Машина влетела в белую «Волгу», которая влетела от удара в «Пежо», а тот в свою очередь врезался в «Рено Логан». Помощь медиков водителям не потребовалась.

Мужчина за рулем «Вольво» оказался пьяным, он с трудом реагировал на то, что ему говорили. Это зафиксировали сотрудники полиции, которые были на месте через несколько минут.

МУжчина, по словам остальных водителей, был пьяным. Фото: Андрей Иванов

Все автомобилям, попавшим в аварию, предстоит ремонт - не самый лучший подарок к Новому году. К счастью, у владельца «Вольво» оформлена страховка. Так что расходы на ремонт покроет страховая.

Кстати, еще одна вечерняя авария произошла в Ворошиловском районе в районе "Газпрома". Машины перекрыли две полосы, так что водителям пришлось постоять в небольшом заторе.