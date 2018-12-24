2018-12-24T18:41:27+03:00
Общество

Антимонопольщики Волгограда взялись за яйца

УФАС выяснит, почему они так подорожали к Новому году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Яйца за несколько недель подорожали в Волгограда на 20-30%.Яйца за несколько недель подорожали в Волгограда на 20-30%.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Без сомнения яйца - товар ценный, но за последние недели они так поднялись в цене, что стали поистине золотыми. Цены на них подскочили на 20, а кое-где и на 30 процентов. Волгоградцы недоумевают. «КП-Волгоград» пыталась выяснить, в чем причина такого взлета, но продавцы отослали нас к производителям, а те - к перекупщикам. Круг замкнулся, а цены, тем временем, продолжают расти. В ситуацию наконец-то решили вмешаться сотрудники регионального Антимонопольного комитета.

- В связи с большим количеством жалоб граждан на резкое увеличение розничных цен на куриные яйца Управление проведет отдельный мониторинг, по результатам которого проведем анализ - где, на сколько и почему выросли цены. В адреса торговых сетей и поставщиков мы уже направили запросы, - заявили в региональном УФАС. - О результатах мониторинга Управление проинформирует дополнительно.

Сколько продлится мониторинг пока не сообщают. Но, вероятнее всего, на новогодний стол волгоградцам придется покупать золотые яйца.

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