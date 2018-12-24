Бойцы Росгвардии отобрали у волгоградцев шесть кило взрывчатки и полторы тысячи единиц оружия

СЕГОДНЯ 16:39 2018-12-24T16:39:10+03:00

А еще они задержали 107 человек, находившихся в розыске

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Сотрудники Росгвардии, как бойцы невидимого фронта, их работа вроде и скрыта от глаз, но благодаря им мы с вами спим спокойно. Перед Новым годом, они тоже подвели итоги своей работы в Волгоградской области. Цифры, которые они привели на итоговом совещании, говорят сами за себя: за этот год бойцы Росгвардии изъяли у волгоградцев 50 единиц огнестрельного оружия, около 1500 единицы боеприпасов, более 6 кило взрывчатых веществ и 23 единицы взрывных устройств. А еще - около 700 тысяч рублей и 3,5 грамма наркотика.

Но и это еще не все. Эти ребята поймали 107 преступников, которые находились в розыске.

Бойцы Росгвардии охраняют в волгоградской области более 30 тысяч объектов, и предотвратили 1143 правонарушения на них.

Кроме того, в регионе запустили диспетчерский центр СМПО «Алмаз», которые теперь принимает тревожные сигналы из автомобилей, оснащенных техническими средствами охраны. Такие «тревожные» кнопки появились, кстати, и на 95 каретах «скорой» помощи.